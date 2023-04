Stranddistel RT @_ProtectTheKids: "Wir sehen durch unsere Forschung, welch große Zahl an Leben durch die Covid-19-Vakzine in ganz Europa in der Pandemie… vor 7 Minuten Talladir RT @SZ_TopNews: Die Weltgesundheitsorganisation hat berechnet, dass während der Pandemie in Europa mehr als zwei Millionen Menschen nachwei… vor 10 Minuten Nor Wegen RT @_ProtectTheKids: "Wir sehen durch unsere Forschung, welch große Zahl an Leben durch die Covid-19-Vakzine in ganz Europa in der Pandemie… vor 13 Minuten Earth.Formerly blue planet.Beware of idiots! RT @_ProtectTheKids: "Wir sehen durch unsere Forschung, welch große Zahl an Leben durch die Covid-19-Vakzine in ganz Europa in der Pandemie… vor 23 Minuten Ralf Wittenbrink RT @_ProtectTheKids: "Wir sehen durch unsere Forschung, welch große Zahl an Leben durch die Covid-19-Vakzine in ganz Europa in der Pandemie… vor 30 Minuten Andy RT @SZ_TopNews: Die Weltgesundheitsorganisation hat berechnet, dass während der Pandemie in Europa mehr als zwei Millionen Menschen nachwei… vor 49 Minuten