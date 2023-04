Nachfolgerin steht bereits fest - Kanzler-Gattin Ernst tritt als Brandenburgs Bildungsministerin zurück Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) tritt zurück. Das teilte Vize-Regierungssprecherin Eva Jobs ohne Angaben von Gründen am Montag mit....

Focus Online vor 4 Stunden - Politik





Scholz-Ehefrau gibt Amt auf: Britta Ernst tritt als Bildungsministerin in Brandenburg zurück Im September übernimmt die Ehefrau von Kanzler Scholz das Bildungsressort in Brandenburg. Zuvor hatte sie dieses Amt in Schleswig-Holstein. Nun tritt sie...

n-tv.de vor 4 Stunden - Welt