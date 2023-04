In der zweiten Folge der neuen Staffel wollte das Start-up Newma mit Binden, Gels und Unterwäsche speziell für die Wochen nach der Geburt überzeugen. Ein...

Beim traditionsreichen Pferderennen Grand National in England sterben drei Pferde, mehr als 100 Tierschutzaktivisten werden kurzzeitig verhaftet. Nach der...

Die Steuerklassen in Deutschland sollen reformiert werden. Geht es nach der Bundesregierung sollen die Steuerklassen 3 und 5 abgeschafft werden. Was bedeutet das...

Am 28. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der FC St. Pauli nach einer gewaltigen Serie die Chance, sich vor einem großen Spiel in Schlagdistanz zum...

Nach dem 0:3 gegen Mannheim ist Rot-Weiss Essen mittendrin im Abstiegskampf in Liga drei. Trainer Christoph Dabrowski hatte dennoch auch nach der Partie die...

Millionenschaden nach Brand in Überlinger Altstadt Großbrand am Bodensee. In der Überlinger Altstadt brennen mehrere Gebäude, der Schaden geht in die Millionenhöhe. Die Ursache ist noch unklar.

Augsburger Allgemeine vor 5 Tagen - Vermischtes