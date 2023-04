17.04.2023 ( vor 2 Tagen )



Die Kämpfe im Sudan halten nach Angaben der Vereinten Nationen weiter an. Es sei unklar, wer in dem Konflikt die Oberhand habe. Hilfslieferungen seien nicht möglich.