🔴🎲Pitbull-Mama geboostert🎲🔴 RT @derspiegel: Bärin JJ4 wird für den Tod eines Joggers verantwortlich gemacht. Nun haben die Behörden sie in der Provinz Trentino gefunde… vor 4 Minuten gadgetti del fiore RT @derspiegel: Bärin JJ4 wird für den Tod eines Joggers verantwortlich gemacht. Nun haben die Behörden sie in der Provinz Trentino gefunde… vor 41 Minuten Alessandro Vargiu Romani Zou RT @derspiegel: Bärin JJ4 wird für den Tod eines Joggers verantwortlich gemacht. Nun haben die Behörden sie in der Provinz Trentino gefunde… vor 49 Minuten Alessandro Vargiu Romani Zou RT @SPIEGEL_alles: Bärin JJ4 wird für den Tod eines Joggers verantwortlich gemacht. Nun haben die Behörden sie in der Provinz Trentino gefu… vor 50 Minuten SPIEGEL Ticker Bärin JJ4 wird für den Tod eines Joggers verantwortlich gemacht. Nun haben die Behörden sie in der Provinz Trentino… https://t.co/T8K2sOUIVs vor 52 Minuten DER SPIEGEL Bärin JJ4 wird für den Tod eines Joggers verantwortlich gemacht. Nun haben die Behörden sie in der Provinz Trentino… https://t.co/8EQ1uM2cNj vor 52 Minuten