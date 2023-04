18.04.2023 ( vor 20 Stunden )



An den Flughäfen Düsseldorf, Hamburg und Köln/Bonn müssen sich die Passagiere in den nächsten Tagen wieder auf Verzögerungen und Flugausfälle einstellen. Die Gewerkschaft Ver.di hat zu erneuten Streiks ab Donnerstag aufgerufen.