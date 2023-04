Tandler bleibt in U-Haft: OLG sieht dringenden Tatverdacht Zwei Schlüsselfiguren der Maskenaffäre in Bayern müssen wegen steuerrechtlicher Vorwürfe in Untersuchungshaft bleiben: Andrea Tandler, die Tochter des...

Augsburger Allgemeine vor 7 Stunden - Deutschland