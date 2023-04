Ein Kleinkind wird am Freitagabend von einem E-Rollerfahrer angefahren und dabei schwer verletzt. Der Jugendliche, der mit dem Roller unterwegs ist, flüchtet....

Mehrere Zeugen der Messerattacke in Duisburg haben den Mann auf dem Foto als Tatverdächtigen identifiziert. Die Polizei warnt davor, ihn anzusprechen.

Nach antisemitischer Beleidigung im Bus: Berliner Polizei sucht Betroffene und Zeugen Am 18. April 2023 soll eine Frau in einem Bus in Berlin von einem männlichen Fahrgast antisemitisch beleidigt worden sein. Die Polizei bittet die Bevölkerung...

Tagesspiegel vor 2 Tagen - Deutschland Auch berichtet bei • ZEIT Online