Schwere Explosion in russischer Grenzstadt Belgorod

Ukraine-Krieg: Behörden melden schwere Explosion in Belgorod Laut Verteidigungsministerium in Moskau wurde die russische Grenzstadt aus Versehen von eigenen Kräften beschossen. Estland kündigt weitere Militärhilfen an....

Ukraine-Krieg - Stimmen und Entwicklungen - Gouverneur berichtet von schwerer Explosion in russischer Grenzstadt Belgorod Nato-Generalsekretär Stoltenberg ist überraschend in Kiew eingetroffen und kündigt an, dass die Nato über einen Ukraine-Beitritt auf ihrem nächsten Gipfel...

