Maskenball In Kenia wurden bereits in der Vergangenheit Menschen in gefährliche, nicht regulierte Kirchen oder Sekten gelockt.… https://t.co/N5hy3pZFyY vor 2 Minuten SPIEGEL Ticker Die Behörden sprechen von »Gehirnwäsche« – mit grausamen Folgen: In Kenia soll ein Sektenführer seine Anhänger zum… https://t.co/47AsOmuOga vor 23 Minuten CPTNFTR RT @MGENBlog: Der christliche Priester, der von seinen Anhängern verlangte, dass sie sich zu Tode hungern um "#Jesus zu treffen", hat den T… vor 45 Minuten Michael Stahringer Kenia: Ermittler graben nach Sektendrama 47 Leichen in Wald aus - DER SPIEGEL Woran erinnert mich das nur? Woher k… https://t.co/QnDq3dEkeY vor 46 Minuten Peter @[email protected] RT @MGENBlog: Der christliche Priester, der von seinen Anhängern verlangte, dass sie sich zu Tode hungern um "#Jesus zu treffen", hat den T… vor 2 Stunden Mike RT @MGENBlog: Der christliche Priester, der von seinen Anhängern verlangte, dass sie sich zu Tode hungern um "#Jesus zu treffen", hat den T… vor 2 Stunden