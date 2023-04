Thomas Kanne RT @NurderK: Während man sich in Deutschland über Klimaproteste aufregt, sterben Menschen im Mittelmeer. Zudem plant @Wissing die Sicherhei… vor 1 Minute Susan Lrz 🇺🇦🕊❣️ RT @NurderK: Während man sich in Deutschland über Klimaproteste aufregt, sterben Menschen im Mittelmeer. Zudem plant @Wissing die Sicherhei… vor 13 Minuten tazweb Und warum ist's uns egal? // https://t.co/PLQSwqXXrH https://t.co/kvgPMRPcb5 vor 13 Minuten AannKrieger RT @NurderK: Während man sich in Deutschland über Klimaproteste aufregt, sterben Menschen im Mittelmeer. Zudem plant @Wissing die Sicherhei… vor 13 Minuten Yavuz Yılmaz RT @NordhausenFrank: Seeunglück im Mittelmeer: Tunesiens Marine findet Dutzende angespülte Leichen https://t.co/VTEKTiw3pD via @derspiegel vor 33 Minuten Julewonka RT @NurderK: Während man sich in Deutschland über Klimaproteste aufregt, sterben Menschen im Mittelmeer. Zudem plant @Wissing die Sicherhei… vor 38 Minuten