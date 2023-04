24.04.2023 ( vor 12 Stunden )

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert will nicht Berliner SPD -Landeschef werden. Kühnert sagte am Montag nach einer Sitzung des SPD-Bundesvorstands, er sei Bundestagsabgeordneter und Generalsekretär der Bundespartei. Er frage sich manchmal am Ende einer Arbeitswoche, wie er das alles unter einen Hut bekomme. Er habe definitiv keine Zeit für weitere Aufgaben, falls sie noch zu übernehmen wären.