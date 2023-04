eeyerdoganistifaetartıkyayeterbıktıkvallahdabillah RT @ismail_kupeli: "Attacke in einem Duisburger Fitnessstudio: Es gibt Hinweise, dass der verdächtigte Syrer terroristische Motive für sein… vor 1 Stunde Ismail Küpeli "Attacke in einem Duisburger Fitnessstudio: Es gibt Hinweise, dass der verdächtigte Syrer terroristische Motive für… https://t.co/g0NOPcTxso vor 1 Stunde AugsburgerAllgemeine Nach der Attacke in einem Fitnessstudio in #Duisburg mit vier Schwerverletzten, wird nun ein terroristischer Hinter… https://t.co/8F4EmHC5xD vor 2 Stunden