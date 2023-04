Uwe Böttger @focusonline Meine Ansicht : Annalena Baerbock 👍👍👍 Richard David Precht 👎 vor 2 Minuten Besorgte Bürgerin RT @RAin_Meusel: Unabhängig davon, was man von #Precht und seinen Gedanken hält, er hat nur seine Meinung gesagt. Auch eine Außenministerin… vor 6 Minuten Kunstfigur N. RT @mondschaf23: Richard David Precht sagt im Podcast zu Markus Lanz, "was für ein Unfall", dass Annalena Baerbock Außenministerin sei. Da… vor 7 Minuten Ramo RT @mondschaf23: Richard David Precht sagt im Podcast zu Markus Lanz, "was für ein Unfall", dass Annalena Baerbock Außenministerin sei. Da… vor 9 Minuten Stefan Zander RT @mondschaf23: Richard David Precht sagt im Podcast zu Markus Lanz, "was für ein Unfall", dass Annalena Baerbock Außenministerin sei. Da… vor 12 Minuten Man of Coffee RT @mondschaf23: Richard David Precht sagt im Podcast zu Markus Lanz, "was für ein Unfall", dass Annalena Baerbock Außenministerin sei. Da… vor 17 Minuten