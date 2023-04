Schulen: Linke kritisiert: Demokratie-Werte werden zu wenig vertreten

26.04.2023 ( vor 9 Stunden )

Nach einem Brief von Lehrkräften mit Schilderungen über rechtsextreme Vorfälle an einer Schule hat die Linksfraktion im Landtag mehr Engagement des Landes gegen Rechtsextremismus gefordert. „Brandenburg hat eben keine ausreichend gelebte Null-Toleranz-Politik gegenüber Rechtsextremismus, Diskriminierung, Homophobie und Sexismus “, kritisierte die bildungspolitische Sprecherin der Linksfraktion, Kathrin Dannenberg, am Mittwoch einer Mitteilung zufolge. „Demokratische Werte werden von vielen Erwachsenen, auch von Eltern und Pädagog*innen zu wenig vertreten und vermittelt.“ Auf Antrag der Linksfraktion befasst sich am Donnerstag der Bildungsausschuss des Landtags mit dem Thema.