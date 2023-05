Gewerkschaften: IG BAU und NGG kritisieren Hamburger Vergabegesetz scharf

27.04.2023 ( vor 6 Tagen )

Die Gewerkschaften IG BAU und NGG haben das vom rot-grünen Senat beschlossene Hamburger Vergabegesetz ungewöhnlich scharf kritisiert. „Es muss reichlich Beamtenschweiß gekostet haben, so ein Gesetz in die Welt zu setzen, das nur ein Ziel hat: Schlupflöcher zu schaffen, damit Tarifvereinbarungen in Hamburg keine Rolle spielen, wenn der Staat Menschen für sich arbeiten lässt“, erklärte IG BAU Bezirksvorstand Alexander Kahl am Donnerstag. Was Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) vorgelegt habe, sei ein „politischer Show-Act“. NGG-Geschäftsführerin Silke Kettner betonte: „Es ist deshalb höchste Zeit, klipp und klar zu sagen, dass Hamburg das neue Vergabegesetz so nicht schlucken darf.“