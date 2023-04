28.04.2023 ( vor 7 Stunden )



In Kenia soll ein Sektenführer Dutzende Anhänger in den Hungertod gedrängt haben. Ermittler haben nun einen weiteren Prediger festgenommen – und dessen »Gebetszentrum« in der Nähe von Mombasa geschlossen. 👓 Vollständige Meldung