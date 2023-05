02.05.2023 ( vor 12 Stunden )



Die größte Bank der USA übernimmt die in die Krise geratene First Republic Bank. Deren Kunden hatten Milliarden Dollar an Einlagen abgezogen, worauf die Aktie abstürzte.