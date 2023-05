04.05.2023 ( vor 2 Tagen )

Der mutmaßliche Täter eines Angriffs auf zwei Mädchen an einer Berliner Grundschule wird vorläufig in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Auf Antrag der Berliner Staatsanwaltschaft Berlin erließ ein Ermittlungsrichter am Donnerstag einen Unterbringungsbefehl. Dem 38-jährigen Mann wird in zwei Fällen versuchter Totschlag vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft mit.