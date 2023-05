Franz W.Winterberg RT @TAOnline: In #Texas fährt ein Auto unkontrolliert in eine Menschengruppe wartender Migranten. Acht Menschen sterben, viele weitere sind… vor 54 Minuten Cityreport24 Texas: Auto fährt in Menschengruppe in den USA - acht Tote https://t.co/dYRxsM7k01 https://t.co/EdboeNH44f vor 2 Stunden Melanie RT @TAOnline: In #Texas fährt ein Auto unkontrolliert in eine Menschengruppe wartender Migranten. Acht Menschen sterben, viele weitere sind… vor 3 Stunden Thüringer Allgemeine In #Texas fährt ein Auto unkontrolliert in eine Menschengruppe wartender Migranten. Acht Menschen sterben, viele we… https://t.co/zLgocgLUJf vor 3 Stunden TWEET THIS FEED Zeit Online: Texas: Auto fährt in Menschengruppe in den USA - acht Tote https://t.co/OlCJYkqZgM vor 3 Stunden L'essentiel DE 🇺🇸 Die Menschen haben an einer Bundeshaltestelle nahe einer Unterkunft für Migranten gewartet. #Texas #USA… https://t.co/N0gGfEH96x vor 15 Stunden