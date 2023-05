08.05.2023 ( vor 4 Stunden )



Emilia und Noah sind auch 2022 die beliebtesten Babynamen gewesen. Wie bereits in den beiden Vorjahren landeten sie auf einer Liste der häufigsten Erstnamen auf Platz eins, wie die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Montag in Wiesbaden mitteilte. Die bundesweiten Spitzenreiter gelten auch für Niedersachsen. Bei den Mädchen folgen im Bundesland auf den weiteren Rängen Hannah und Mia, bei den Jungen Matheo und Finn/Henry. In Bremen liegen Ella und Matheo vorn. 👓 Vollständige Meldung