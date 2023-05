08.05.2023 ( vor 1 Woche )



Der Rechnungshof Hamburg sieht sich in seiner Arbeit bestätigt. „Wir können feststellen, dass unsere Empfehlungen in der Regel bereits positive Veränderungen bewirkt haben“, sagte Rechnungshofpräsident Stefan Schulz am Montag bei der Vorlage des Ergebnisberichts 2023 an Senat und Bürgerschaft. Darin wird aufgezeigt, wie die Stadt bei den wichtigsten Prüfungsergebnissen der Berichte von 2019, 2020 und 2021 vorangekommen ist. 👓 Vollständige Meldung