diemitdemkrisenstabheult RT @schwarzwaelder: Seit einer Woche herrschte eine Waffenruhe zwischen Israel und militanten Palästinensern im Gazastreifen. Jetzt kamen ü… vor 2 Stunden Franz W.Winterberg Israel greift Ziele im Gazastreifen an - Ziel: Kommandeure des Islamischen Dschihad via @sz https://t.co/CyE6KRy05i vor 2 Stunden Deutschland Germany Israel greift Ziele im Gazastreifen an - mehrere Tote https://t.co/WBz3d36fdR https://t.co/tM5AnIYEWT vor 3 Stunden devoted taxpayer (💙-check) 🟣🐈‍⬛🐈‍⬛ RT @derspiegel: Nach Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen hat Israel die militante Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad ins Visie… vor 3 Stunden DER SPIEGEL Nach Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen hat Israel die militante Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad i… https://t.co/FoUI433eUR vor 3 Stunden mayer500 RT @tagesschau: Israel greift Ziele im Gazastreifen an - mehrere Tote https://t.co/epj9oHeAEV #Gaza #Nahost vor 3 Stunden