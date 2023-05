09.05.2023 ( vor 1 Stunde )



Der Berliner SPD-Abgeordnete Marcel Hopp warnt davor, nach den rassistischen Drohungen gegen Berliner Schüler in einem Feriencamp in Brandenburg zur Tagesordnung überzugehen. „Natürlich ist sowas inakzeptabel für die betroffenen Schülerinnen und Schüler mit Migrationsgeschichte, aber auch für die gesamte Klassengemeinschaft“ sagte er am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. 👓 Vollständige Meldung