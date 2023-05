Bremen: Polizei findet Frauenleiche: Verdacht auf Tötungsdelikt Eine 44-jährige Frau ist in Bremen nach Polizeiangaben Opfer eines Tötungsdelikts geworden. Die Beamten entdeckten ihre Leiche am Dienstag in ihrer Wohnung im...

abendblatt.de vor 6 Stunden - Top