PULS 24 Mit dem ersten Semifinale wird der diesjährige Eurovision Song Contest in Liverpool eingeläutet. 15 europäische Mus… https://t.co/s7AqpDrZjn vor 10 Stunden Neue Zürcher Zeitung Wegen des Ukraine-Kriegs findet der #ESC2023 in Liverpool statt. Wie viele Punkte holt Remo Forrer für die Schweiz?… https://t.co/HZzszT6A6t vor 12 Stunden Tobias Daniel M.A. Am Wochenende steigt in #Liverpool 🇬🇧 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 der @Eurovision Song Contest 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣. Zu den Favoriten gehören u… https://t.co/zgWXaJvppL vor 2 Tagen coffeeandtvde RT @selmuggle: Auf Einladung des großartigen Lukas Heinser durften Peter Urban (!!) und ich bei @coffeeandtvde unsere Favoriten beim diesjä… vor 5 Tagen Natalie RT @selmuggle: Auf Einladung des großartigen Lukas Heinser durften Peter Urban (!!) und ich bei @coffeeandtvde unsere Favoriten beim diesjä… vor 5 Tagen