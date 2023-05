10.05.2023 ( vor 2 Stunden )

In Brandenburg hat es im vergangenen Jahr doppelt so viele E-Scooter- Unfälle mit Verletzten gegeben wie im Jahr zuvor. Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden unter Berufung auf vorläufige Zahlen mitteilte, kamen im Jahr 2022 bei 104 E-Scooter-Unfällen Menschen zu Schaden. 2021 waren es mit 52 registrierten Fällen noch halb so viele gewesen.