11.05.2023 ( vor 3 Stunden )



In sechs Wochen soll eine noch unbekannte Nachfolgerin den Vorstand von Twitter übernehmen. Elon Musk will sich dann als Technikvorstand um Produkte und Software kümmern.