12.05.2023 ( vor 6 Stunden )



Bei der Explosion in einem Wohnhaus in Ratingen wurden mehrere Bei der Explosion in einem Wohnhaus in Ratingen wurden mehrere Einsatzkräfte verletzt. Fünf wurden in ein künstliches Koma versetzt, sie erlitten schwere Verbrennungen. 👓 Vollständige Meldung