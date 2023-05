Deutschland beim ESC 2023: Warum wird der deutsche Beitrag wieder Letzter? Der deutsche Beitrag »Blood & Glitter« von Lord of The Lost landete beim Eurovision Song Contest entgegen jeder Hoffnung dann doch wieder auf dem deutschen...

Wieder letzter Platz - Diese Bilder zeigen Deutschlands Serie des Grauens beim ESC „Lord Of The Lost“ landeten beim „Eurovision Song Contest“ auf dem letzten Platz. Damit sind sie in der deutschen ESC-Geschichte aber bei Weitem nicht...

„Sehr enttäuschend und ernüchternd“ - Nach ESC-Pleite will NDR jetzt Fehler aufarbeiten Schon wieder letzter Platz für Germany: Beim Eurovision Song Contest konnte die deutsche Rockgruppe „Lord of the Lost“ nicht punkten. Der NDR setzte zuvor...

Es gibt nur einen Lord: Loreen: Deutschlands nächster Eurovision Lost Contest Was ist nur los, Eurovision? Mit Lord of the Lost und "Blood & Glitter" liefert Deutschland endlich mal wieder ab beim ESC. Und trotzdem wird auch dieser Beitrag...

Ein Platz im Mittelfeld für Lord of the Lost? So zuverlässig sind ESC-Prognosen Deutschland soll mit der Band Lord Of The Lost beim ESC im Mittelfeld landen, sagen Prognosen. Aber ist das Wunschdenken? So oft stimmen die Prognosen.

Eurovision Song Contest: Lord Of The Lost mit "Blood & Glitter": Deutschland beim ESC Deutschland schickt Lord Of The Lost zum ESC 2023. Alle Infos zur Dark-Rock-Band aus Hamburg und ihrem Beitrag "Blood & Glitter".

