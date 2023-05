16.05.2023 ( vor 2 Stunden )

Der Staatsschutz in Wismar ermittelt gegen Unbekannte, die eine Ukraineflagge im Umfeld des Rathauses heruntergerissen und zerstört haben sollen. Der Vorfall soll sich am Montagabend ereignet haben und wurde der Polizei am Dienstagmorgen gemeldet, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Die Flagge sei unter anderem zerrissen worden.