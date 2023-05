Vor Stichwahl in der Türkei: Und nun, Herr Kilicdaroglu?

Die Türkei steht vor einer Stichwahl. Wieso lief die Auszählung der Stimmen bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl so verwirrend ab? Und was erwartet...

Erdogan vor Stichwahl angezählt In der Türkei stehen die Zeichen auf Wandel und vielleicht sogar einen Wechsel: Der bisherige Präsident Recep Tayyip Erdogan muss sich einer Stichwahl mit...

ORF.at vor 21 Stunden - Welt Auch berichtet bei • DiePresse.com