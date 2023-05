Gnutiez https://t.co/B3nbG7dOs0 zeitonline hat eine Headline geändert. Staatskrise: Ecuador: Präsident Lasso löst Parlame… https://t.co/eoWZWDJfvy vor 29 Minuten Fabricio Rodríguez *Militärführung* erklärt Auflösung des Parlaments für verfassungsgemäß, Indigenen-Dachverband (Conaie) fürchtet „Sz… https://t.co/SAStUYcBNa vor 8 Stunden Mila 3c) Ecuador:Angesichts seiner drohenden Amtsenthebung löst Präsident Lasso am 17.Mai 2023 das Parlament auf u ruft… https://t.co/ZdEkP97W7B vor 16 Stunden Mila RT @SZ: Staatskrise in Ecuador: Angesichts einer drohenden Amtsenthebung löst Präsident Guillermo Lasso das Parlament auf und ruft zu Neuwa… vor 16 Stunden Krawallzwerg RT @SZ: Staatskrise in Ecuador: Angesichts einer drohenden Amtsenthebung löst Präsident Guillermo Lasso das Parlament auf und ruft zu Neuwa… vor 20 Stunden Александр Сташков RT @SZ: Staatskrise in Ecuador: Angesichts einer drohenden Amtsenthebung löst Präsident Guillermo Lasso das Parlament auf und ruft zu Neuwa… vor 20 Stunden