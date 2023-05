LurlineKimbell Vatikanstaat: Mann rast mit Auto durch Tor, Polizei stoppt ihn vor 5 Minuten A Citizen of Earth  RT @derspiegel: Schrecken an Christi Himmelfahrt: Ein mutmaßlich verwirrter Mann hat mit seinem Auto das Sant’Anna-Tor zum Vatikan durchbro… vor 30 Minuten Christian der hat Christi Himmelfahrt halt falsch verstanden 🚗🤷🏻‍♂️ https://t.co/rJg6nW90hT vor 46 Minuten SPIEGEL Ticker Schrecken an Christi Himmelfahrt: Ein mutmaßlich verwirrter Mann hat mit seinem Auto das Sant’Anna-Tor zum Vatikan… https://t.co/qvF55Qi0Vp vor 51 Minuten DER SPIEGEL Schrecken an Christi Himmelfahrt: Ein mutmaßlich verwirrter Mann hat mit seinem Auto das Sant’Anna-Tor zum Vatikan… https://t.co/JPYWCPITUN vor 51 Minuten OK.de [News] - Panik im Vatikan. Ein Auto durchbricht mit hoher Geschwindigkeit ein Tor des kleinen Staates. Doch die Ent… https://t.co/twqeWPxM6M vor 59 Minuten