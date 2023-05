19.05.2023 ( vor 2 Stunden )



The Smiths wurden mit Songs wie " This Charming Man" bekannt – und beeinflussten Bands wie Radiohead, Oasis und Blur. Nun ist Bassist Andy Rourke mit 59 Jahren gestorben.