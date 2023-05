21.05.2023 ( vor 2 Tagen )



Tagesausflügler und Urlauber haben am Sonntag auf den Straßen im Norden und Nordosten zum Teil viel Geduld aufbringen müssen. In Hamburg endeten am Sonntag die Schulferien, zudem nutzten viele Ausflügler das lange Himmelfahrtswochenende und das schöne Wetter für einen Ausflug an die Küsten. 👓 Vollständige Meldung