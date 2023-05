News Deutschland Parlamentswahlen in Griechenland: Klarer Sieger, Neuwahlen trotzdem wahrscheinlich: Überraschend klar gewinnt die.. https://t.co/agwoIxJcYZ vor 3 Sekunden General-Anzeiger Mit 40,8 Prozent ist die konservative Partei Nea Dimokratia (ND) des bisherigen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsot… https://t.co/td5lJjtfGg vor 22 Stunden joKotten Web&Service Aus den Parlamentswahlen in Griechenland ist die konservative Partei Nea Dimokratia (ND) von Ministerpräsident Kyri… https://t.co/zrEM43jOec vor 1 Tag Regio-Journal Aus den Parlamentswahlen in Griechenland ist die konservative Partei Nea Dimokratia (ND) von Ministerpräsident Kyri… https://t.co/zMlL9yqzEJ vor 1 Tag