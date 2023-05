22.05.2023 ( vor 4 Tagen )



Nach coronabedingt drei Jahren Pause soll der Berliner Karneval der Kulturen für die Zukunft gesichert werden. Mit dem Senat werde die Veranstaltung „einen starken Partner auch zukünftig haben“, kündigte Kultursenator Joe Chialo am Montag in Berlin an. 👓 Vollständige Meldung