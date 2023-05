Belarussischer Blogger Roman Protassewitsch begnadigt

Jürgen Alex-Hiron RT @puls24news: Zwei Jahre nach seiner spektakulären Festnahme und wenige Wochen nach seiner Verurteilung ist in Belarus der Oppositionelle… vor 11 Stunden PULS 24 Zwei Jahre nach seiner spektakulären Festnahme und wenige Wochen nach seiner Verurteilung ist in Belarus der Opposi… https://t.co/Hp1yGJOvyX vor 1 Tag stgoldmann Änderts ich gerade was in Belarus? https://t.co/6c1yehZIKs vor 1 Tag stgoldmann @BrennpunktUA Andere Sache, die mir gerade untergekommen ist beim Blick auf die Medien: DAS hier finde ich eine spa… https://t.co/5JpYYteBDC vor 1 Tag Dieter Bericht der Staatsagentur: Belarussischer Oppositioneller Protassewitsch offenbar begnadigt https://t.co/nDykIRDxqb via @derspiegel vor 1 Tag Katharina Schöndudel 📯 RT @derspiegel: Erst vor Kurzem verurteilt, soll der belarussiche Regimekritiker Roman Protassewitsch nun begnadigt worden sein. Er und sei… vor 1 Tag