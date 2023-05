Franz W.Winterberg RT @derspiegel: Sie entging dem Tod beim Schlachter: Beim Verladen in einen Anhänger suchte eine thüringische Kuh das Weite – und löste ein… vor 43 Minuten Keith Waddell RT @derspiegel: Sie entging dem Tod beim Schlachter: Beim Verladen in einen Anhänger suchte eine thüringische Kuh das Weite – und löste ein… vor 1 Stunde akaearth Auf dem Weg zum Schlachter geflohen: Die Kuh, die über den Zaun sprang und verschwand https://t.co/P7PablnDVS via @derspiegel vor 1 Stunde 🇺🇦 Steffi📯 RT @derspiegel: Sie entging dem Tod beim Schlachter: Beim Verladen in einen Anhänger suchte eine thüringische Kuh das Weite – und löste ein… vor 1 Stunde DER SPIEGEL Sie entging dem Tod beim Schlachter: Beim Verladen in einen Anhänger suchte eine thüringische Kuh das Weite – und l… https://t.co/s41plemtcM vor 2 Stunden SPIEGEL Ticker Sie entging dem Tod beim Schlachter: Beim Verladen in einen Anhänger suchte eine thüringische Kuh das Weite – und l… https://t.co/9dy9kt1OkL vor 2 Stunden