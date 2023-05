Landgericht Aurich: Mann wegen Tötung seiner Partnerin zu Haft verurteilt Das Landgericht Aurich hat einen Mann wegen Totschlags zu einer Haftstrafe von neun Jahren und sieben Monaten verurteilt. Der Angeklagte hat nach Überzeugung...

Cuxhaven: 86-Jähriger Mann wird von Zug erfasst - tödlich verletzt Ein 86 Jahre alter Mann ist im Kreis Cuxhaven von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Dienstag in Sellstedt an der...

Comet meldet Wechsel im Executive Committee – Meike Boekelmann zur Chief Human Resources Officer ernannt Comet Holding AG / Schlagwort(e): Personalie Comet meldet Wechsel im Executive Committee – Meike Boekelmann zur Chief Human Resources Officer...

40-Millionen-Anleihe: Hertha will Rückzahlung auf 2025 verschieben Überraschender Schachzug im Kampf um die Lizenz: Bundesliga-Absteiger Hertha BSC will die im November 2023 fällige Rückzahlung der Nordic-Bond-Anleihe in...

Festnahme: Ermittlungen wegen Bestechung in Lüchow: Mann in U-Haft Bei den Korruptionsermittlungen in der Kreisverwaltung von Lüchow-Dannenberg ist ein 30 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft genommen worden. Ihm wird...

"Wetten, dass...?" mit ABBA und schwangerer Helene Fischer Zur Jubiläumsausgabe von '40 Jahre "Wetten, dass ...?"' ist die Star-Besetzung hochkarätig. Skurrile Wettideen, große Maschinen, clevere Kinder und viele...

