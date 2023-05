Beate Nuss @WolfiSpielt Man will herausfinden was mit dem Geld finanziert wird und wie die Strukturen sind. Es waren übrigens… https://t.co/5TeC2p6Me5 vor 2 Stunden taz berlin Berlins Linkspartei kritisiert die Durchsuchungen scharf. Aktuelle Zahlen zeigen: Selbstjustiz gegen Blockierende w… https://t.co/a8v84oFRaY vor 3 Stunden RFielDs Qubit/AI(Polizei,Klima-Proteste): “Ziel der Durchsuchungen sei es, die Mitgliederstruktur und die Finanzierung aufz… https://t.co/46gBh7GN2G vor 5 Stunden Reini🇩🇪 RT @Connybub: Beamte der deutschen Polizei und Staatsanwaltschaft haben am Mittwoch in sieben Bundesländern Durchsuchungen bei der Klimasch… vor 5 Stunden Peter Pahn RT @Connybub: Beamte der deutschen Polizei und Staatsanwaltschaft haben am Mittwoch in sieben Bundesländern Durchsuchungen bei der Klimasch… vor 7 Stunden 🇩🇪Sandra Müller 🇩🇪 RT @Connybub: Beamte der deutschen Polizei und Staatsanwaltschaft haben am Mittwoch in sieben Bundesländern Durchsuchungen bei der Klimasch… vor 8 Stunden