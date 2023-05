Energie: Heizungstausch: Kellner hält Woidkes Kritik für falsch

24.05.2023 ( vor 5 Stunden )



Wirtschaftsstaatssekretär Michael Kellner hat die Forderung von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) nach einer Verschiebung des Heizungsgesetzes zurückgewiesen. „Wer heute vor dem Umstieg warnt, verunsichert Verbraucher. Steigende fossile Energiepreise sind die wahre Kostenfalle“, sagte der Brandenburger Grünen-Bundestagsabgeordnete am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Das Gebäudeenergiegesetz von Bau- und Wirtschaftsministerium müsse wie vereinbart am 1. Januar 2024 in Kraft treten, damit Menschen wie Kommunen Planungssicherheit hätten. 👓 Vollständige Meldung