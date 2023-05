"Hart aber fair" heute am 22. Mai 2023: Gefährdet "grüner Filz bei Habeck" die Energiewende? "Grüner Filz bei Habeck: Ist die Energiewende in Gefahr?" - so lautet das Thema von "Hart aber fair" heute am 22. Mai 2023. Diese Gäste sind in der Talkshow...

Augsburger Allgemeine vor 4 Tagen - Vermischtes