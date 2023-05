NDR-Info: Hamburger Schüler beim Schummeln mit KI beim Abi erwischt

26.05.2023 ( vor 4 Stunden )



Einzelne Hamburger Schüler sind nach einem Medienbericht bei Schummelversuchen in Klausuren für das Abitur mit Hilfe einer Chatsoftware mit Künstlicher Intelligenz ertappt worden. In mindestens einem Fall habe eine Lehrkraft ein Smartphone gefunden, auf dem ein Programm wie ChatGPT geöffnet war, wie NDR 90,3 am Freitag berichtete. Der Schüler habe den Betrugsversuch eingeräumt. Mit KI lassen sich eigenständig Texte zu beliebigen Fragestellungen produzieren. 👓 Vollständige Meldung