Merkur.de Ukraine-Krieg: Russische Rakete trifft Krankenhaus – Lawrow droht den USA https://t.co/drZKIgH9Z9 vor 54 Minuten Schwarzwälder Bote Bei einem Raketenangriff auf ein Krankenhaus in Dnipro im Osten der Ukraine sind zwei Menschen getötet und 15 verle… https://t.co/yi3C3aQGPB vor 5 Stunden Sonja Klingelhöffer Russische Rakete trifft Klinik in der Ukraine nein, keine gefahr… https://t.co/ORPToEyCxT vor 7 Stunden Freier Geist 🇷🇺 RT @bruck_matthias: Was ein dämliches Geschwurbel. Die „russische Rakete“ die seinerseits über Polen niederging wurde von der Ukraine launc… vor 2 Tagen Unit-API RT @wernerkeil: Eine #russische Rakete landete in einem #polnischen Wald nahe der #ukrainischen Grenze. So reagiert die Regierung in #Polen… vor 2 Tagen Werner Keil Eine #russische Rakete landete in einem #polnischen Wald nahe der #ukrainischen Grenze. So reagiert die Regierung i… https://t.co/OnCMcLibqK vor 2 Tagen