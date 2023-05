Christian Brey Nachricht via @BR24: Maskenaffäre: Anklage gegen Andrea Tandler erhoben https://t.co/4umkgraJVQ vor 4 Stunden Bernhard RT @BR24: Maskenaffäre: Anklage gegen Andrea Tandler erhoben https://t.co/Fxc8ApEGTM vor 4 Stunden 𝚁𝚘𝚗𝚒𝚗𝟸𝟽𝟻 RT @AZ_Augsburg: Andrea #Tandler ist die Tochter von Ex-#CSU-Minister Gerold Tandler. Wegen mutmaßlichen Verwicklungen in die #Maskenaffäre… vor 4 Stunden AugsburgerAllgemeine Andrea #Tandler ist die Tochter von Ex-#CSU-Minister Gerold Tandler. Wegen mutmaßlichen Verwicklungen in die… https://t.co/qVrBQcTSrm vor 5 Stunden Sonja Klingelhöffer Anklage gegen Andrea Tandler: Verdacht der Steuerhinterziehung in Maskenaffäre essen in münchen war gut, oktoberfe… https://t.co/yzcCYGzoAZ vor 5 Stunden Andreas Schwanzer RT @BR24: Maskenaffäre: Anklage gegen Andrea Tandler erhoben https://t.co/Fxc8ApEGTM vor 6 Stunden