Julia Große-Berg RT @SZ_TopNews: Nach Zusammenstößen in einer mehrheitlich von Serben bewohnten Stadt im Kosovo hat der serbische Präsident Aleksandar Vučić… vor 4 Stunden Julia Große-Berg RT @zeitonline_pol: Im #Kosovo ist es zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und serbischen Bewohnern gekommen. Serbiens Präsident verlegte… vor 4 Stunden ПIΣMIΣCKΛ PӨLIƬYKΛ Немецкая политика RT @zeitonline_pol: Im #Kosovo ist es zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und serbischen Bewohnern gekommen. Serbiens Präsident verlegte… vor 4 Stunden Christian Brey RT @zeitonline_pol: Im #Kosovo ist es zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und serbischen Bewohnern gekommen. Serbiens Präsident verlegte… vor 7 Stunden buba RT @SZ: Nach Zusammenstößen in einer mehrheitlich von Serben bewohnten Stadt im Kosovo hat der serbische Präsident Aleksandar Vučić die Arm… vor 10 Stunden buba RT @SZ_TopNews: Nach Zusammenstößen in einer mehrheitlich von Serben bewohnten Stadt im Kosovo hat der serbische Präsident Aleksandar Vučić… vor 10 Stunden