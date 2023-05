Im Finale um die Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga holt sich der FC Bayern den Titel.

Am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga verzockt Tabellenführer Borussia Dortmund die Meisterschaft und schenkt den FC Bayern München den elften Titel in...

Am Samstag fällt die Entscheidung. Durchbricht der BVB die zehnjährige Dominanz des FC Bayern und krönt sich mit einem Sieg gegen Mainz zum Meister? Vom...

Zum Meisterschaftsfinale in der Bundesliga: Die Schale muss nach Wuppertal! Die Meisterschaftsschale kann in der Fußball-Bundesliga am Sonnabend nur in Dortmund übergeben werden. Die Bayern würden im Falle des Sieges nur eine Kopie...

