Anwar China schickt erstmals einen Zivilisten ins All https://t.co/gEbafQOLdt vor 6 Stunden Die Presse Das Raumschiff "Shenzhou 16" ist vom Raumfahrtbahnhof Jiuquan in der Wüste Gobi in Nordwestchina ins All gestartet.… https://t.co/mN7bs2SFLO vor 16 Stunden Snowy Carpender RT @Tagesspiegel: China bricht mit seiner Tradition und schickt erstmals einen zivilen Taikonauten zur Raumstation Tiangong. Die Mission ma… vor 1 Tag softlabhennef Als Teil einer bemannten Mission zur Raumstation #Tiangong will #China am Dienstag erstmals einen Zivilisten in den… https://t.co/OzDOjZJXUu vor 1 Tag tweet4852🇭🇰😷🖐️ RT @Tagesspiegel: China bricht mit seiner Tradition und schickt erstmals einen zivilen Taikonauten zur Raumstation Tiangong. Die Mission ma… vor 1 Tag Snafets RT @Tagesspiegel: China bricht mit seiner Tradition und schickt erstmals einen zivilen Taikonauten zur Raumstation Tiangong. Die Mission ma… vor 1 Tag